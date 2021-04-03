Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karabük’te hafta sonunda sessizlik hakim

Karabük’te hafta sonunda sessizlik hakim

Şehirden detay

Hafta Sonu Aritas Sayılar Sokağa Çıkma Yasağı Yükselen 

-cadde ve sokaklardan detay
-meydandan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller kategorisinde kırmızı gruba yükselen Karabük 1 aylık sürenin ardından hafta sonunda uygulanan kısıtlama ile yeniden sessizliğe büründü. Mart ayında korona virüs vaka sayılarının hızla artış göstermesinin ardından çok yüksek riskli iller arasına giren Karabük’te hafta sonu kısıtlamaları geri geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan yeni önlemler çerçevesinde Cuma akşamı saat 21.00'dan Pazartesi saat 05.00’a kadar hafta sonu geçerli olan sokağa çıkma yasağının ardından sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Sokak ve caddelerde, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlemlendi. ‘Kaldırılan hafta sonu kısıtlaması 1 ay sürdü’ Geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayında günlük ortalama 300 vakanın görüldüğü Karabük'te korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve uyulan kurallar olumlu sonuçlar vermiş ve orta riskli iller arasında yer almaya başladı.
6 Mart itibariyle kaldırılan hafta sonu kısıtlaması, hızla artış gösteren vaka sayısının ardından yeniden başladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement