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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı

Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı

Karantinaya alınan apartmandan görüntü

Karantina Güvenlik Önlemi Nadan 

-Polis otosundan görüntü
-Binadan ve çevreden detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı. Yeni Mahalle Şehit Ateşe Ertuğrul Mor Caddesi üzerindeki 4 katlı 8 daireli bir apartmanda birden fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartman 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 13 Nisan günü saat 21.00'de başlayan karantina, 23 Mart günü saat 21.00'de sona erecek. (YE-
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