Karabük'te bir apartman daha karantinaya alındı

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( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 4 katlı bir apartman, korona virüs vakalarının ve temaslıların olması nedeniyle karantinaya alındı. Esentepe Mahallesi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Çetinkaya Apartmanı'nda birden fazla Covid-19 pozitif vaka tespit edildi. Vakaların temaslı sayısının da fazla olması, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla belirtilen apartman korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alındı. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. 01 Mart 2021 tarihi saat 18.00'da başlayan karantina, 11 Mart saat 18.00'da sona erecek. Orta riskli iller arasında yer alan Karabük'teki ikinci apartmanın karantinaya alınması tedirginlik oluşturdu.



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