Karabük’te 606 Mehmetçik’ten Türk Kızılay’ına kan bağışı

-kaymakam Mehmet Türköz'ün kan bağışı

-kaymakamın konuşması



( KARABÜK ) - KARABÜK



- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 606 mehmetçik, pandemi döneminde azalan kan stokları nedeniyle kan bağışında bulundu. Karabük’te kan stoklarındaki azalmalardan dolayı 'Karabük’ün Kanında Hayat Var' isimli kan bağışı kampanyası Safranbolu’da devam etti. Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz’ün katılımları ile 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında düzenlenen etkinlikte korona virüs tedbirleri kapsamında 606 personel kan bağışında bulundu. Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Türk Kızılay’ının ata yadigarı olduğunu belirterek, “Salgın döneminde kan stoklarında azalma olduğunu aktaran Türköz, "Sağ olsun bu konuda halkımız tekrar alicenaplığını gösterdi. İlçemizde kan bağışında tekrar bir artış oldu. Burada yoğun bir katılım var. Biz de kanımızı verdik. Bütün askerlerimize canı yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki kampanyaya destek verdiler” dedi.

(RB-



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