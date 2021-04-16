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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı

Karabük'te 5 katlı apartman karantinaya alındı

Apartmandan detay

Polis Aracı Polis Karantina Güvenlik Önlemi 

-dairelerden detay
-polis aracından detay
-bloktan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 5 katlı bir apartman, birden fazla Covid-19 pozitif vakaların görülmesinden dolayı karantina altına alındı. Atatürk Mahallesi Devrim Sokak üzerindeki bir site içerisinde bulunan 5 katlı apartmanda birden fazla Covid-19 pozitif vakaları tespit edildi. Safranbolu Kaymakamlığı vakaların temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle Covid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla apartmanın 10 gün süre ile karantinaya alındığını açıkladı.
Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken 15 Nisan günü saat 19.00'da başlayan karantina, 25 Nisan saat 19.00'da sona erecek.
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