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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KARABÜK - Son 2 ayda karantina ihlali yapan 73 kişi yakalandı

KARABÜK - Son 2 ayda karantina ihlali yapan 73 kişi yakalandı

- Karabük Belediyesi ekiplerin pazar yeri girişinde HES kodu sorgulaması - Polis ekiplerinin dolmuşta HES kodu sorgulaması Karabük 'te son 2 ayda karantina ihlali yapan 73 kişi yakalandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında yapılan "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu sorgulamasıyla son 2 ayda karantina ihlali yaptığı belirlenen 73 kişi hakkında işlem yapıldı.Kentte Kovid - 19 tedbirleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, otobüs terminalleri, garlar, kontrol noktaları, pazar yerleri, oteller, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi yerlerde kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.Kolluk kuvvetleri ile İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen denetimlerde son 2 ayda karantina ihlali yapan 73 kişi yakalandı.Yurda yerleştirilen kişilere, 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Koronavirüs Alışveriş Karantina Toplu Taşıma Akalan 

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