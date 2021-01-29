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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kar yağışı aşı ekiplerini durduramadı

- Kar yağışı aşı ekiplerini durduramadı

EKİPLERİN KARDA YÜRÜMESİ

Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-EKİPLERİN KAPIYI ÇALMASI
-EKİPLERİN KENDİLERİNİ TANITMASI
-VATANDAŞIN KAPIDAKİ GÖRÜNTÜSÜ

( KAYSERİ )- Olumsuz hava koşullarına rağmen Covid-19 aşılama çalışmaları sürüyor KAYSERİ

- Kayseri'de kar yağışına rağmen, randevu alan 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.Korona virüs ile mücadele çerçevesinde sağlık ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen aşı çalışmalarını büyük bir özveri ile devam ettiriyor. Sabah saatlerinde şehir merkezinde ve ilçelerinde etkili olan kar yağışına rağmen Pınarbaşı ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri zorlu arazi koşullarını aşarak Covid-19 aşı çalışmasını yapıyor.MHRS'den randevu alan 65 yaş ve üstü vatandaşların adreslerine kar yağışı altında giden ekipler zorluklara rağmen korona virüsle mücadelelerini sürdürüyor.
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