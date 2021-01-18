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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın imdadına belediye ekipleri yetişti

Kar nedeniyle mahsur kalan hastanın imdadına belediye ekipleri yetişti

Görüntü dökümü:

Arazi Aracı Diyaliz Hastası Diyaliz Merkezi Harekete Geç Kar Yağışı 

-- Kar yağışı sebebiyle kapanan yoldan detay
-- Arazi aracının karlı yolda seyretmesi
-- Süleyman Ünal'ın evinden çıkarılarak araç ile taşınmasından detay
-- Süleyman Ünal'ın oğlu Bahri Ünal ile röportaj
-- Aracın diyaliz merkezine gelmesinden detay

( MANİSA ) MANİSA

- Alaşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan mahallede yaşayan diyaliz hastasına ulaşarak, diyaliz merkezine yetiştirdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Kozluca Mahallesinde yaşayan diyaliz hastası 4 çocuk babası Süleyman Ünal’ın (72) imdadına Alaşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan Kozluca Mahallesi karayolu kısmen kapandı. Tedavisi için Alaşehir merkeze gitmesi gereken Süleyman Ünal, servis sürücüsünü telefonla aradı. Sürücünün yolun kapalı olması sebebiyle gelemeyeceğini belirtmesi üzerine Ünal, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu arayarak yardım istedi. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, karlı kaplı yolları arazi aracıyla aşarak Ünal'ın yaşadığı mahalleye ulaştı. Ekipler, Süleyman Ünal ve oğlu Bahri Ünal’ı evinden alarak, Alaşehir'de özel bir diyaliz merkezine getirdi. Tedavisi tamamlanan Ünal, ekipler tarafından evine geri bırakıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na teşekkür eden diyaliz hastası Süleyman Ünal’ın oğlu Bahri Ünal, "Kar yağıyordu. Babamın bugün diyalize girmesi gerekiyordu. Ahmet Öküzcüoğlu başkanımızı aradık. Allah razı olsun, hemen araç gönderdi. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.
(HK-ÖND-
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