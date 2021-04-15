Kanser hastalarına müzikle terapi

-Hastadan detaylar

-psikolog not alırken detaylar

-Dr. Kemal Gül röportaj

-psikolog Buse Gümüş röportaj

-Aynur Acarı röportaj

-Yafes Öztürk konuşması

-müzik dinletisi



( SAMSUN -ÖZEL)-Onkoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Gül: "Müzik immün sistemimizi güçlendirdiği gibi anti tümörel etkileri de pekiştiriyor" SAMSUN



- Samsun'da bir hastanede kanser tanısı almış hastalar için kişiye özel planlanmış medikal tedavilerin yanında, müzik terapisi de uygulanıyor. Uygulanan bu yöntemle de tedavi desteklenerek hastalık sürecinin yükü hafifletiliyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde onkolojik hastaların tedavi sürecinde karşılaşabildiği duygu durum bozuklukları, hayata küsme, neşesizlik gibi psikolojik durumların yaptığı büyük travmaları gidermede müzikle terapi yöntemi uygulanmaya başladı.

Kişiye özel uygulanan bu yöntemde hastaya loş ışıkları bulunan bir odada piyanist ve psikolog eşliğinde yaklaşık 15 dakika süren bir müzik dinletisi uygulanıyor. Uygulama süresince odada bulunan psikolog hastanın durumu ile ilgili notlar alıyor. Piyanist Yafes Öztürk tarafından çalınan piyanoda ahenkli ezgiler hastaların daha iyi hissetmesini sağlıyor. Müzik tedavisini bir destek tedavisi ve bütünleştirici tedavi olarak tedavi seçeneklerine dâhil etmek istediklerini belirten Medikal Onkoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül, "Günümüzde müziğin onkolojik hastalıkların hastada yol açtığı duygu durum bozuklukları, hayata küsme, neşesizlik gibi psikolojik durumları ve büyük travmaları gidermede etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma yapılmıştır. Biz de özellikle pratiklerimizde neşesi yüksek, enerjisi yüksek insanların tedaviye daha iyi yanıt verdiğini ve onların daha uzun sağ kalım süreler gösterdiğini biliyoruz. Günlük pratiğimizde antitümörel tedavilere ilave olarak müzik tedavisini de bir destek tedavisi ve bütünleştirici tedavi olarak tedavi seçeneklerimize dâhil etmek istedik. Biliyoruz ki, müzik insanlara coşku, enerji verici heyecan verici, sakinleştirici ve hayata bağlılıklarını artırıcı etkilerini göstermektedir. Müziğin bu sayede immün sistemimizi güçlendirdiği, anti tümörel etkiler gösterdiğini bildiğimiz için biz de kliniğimizde müzik tedavisini başlatmak istedik" dedi.

"Onların yanında olarak depresyon ve anksiyete sürecini yönetiyorum" Hastanın müzikle terapi aldığı sırada odada bulunarak hastanın duygu durumu ile ilgili notlar alan Uzm. Klinik Psikolog Buse Gümüş, "Onkoloji kliniğimizde başlatmış olduğumuz kanser mücadelesinde hastalarımıza psikolojik destekte de bulunuyoruz. Medikal onkolojinin yanında tedavi sürecinde psikolojik desteğin de hastalarımızda çok etkili olduğu zaten görülmüştür. Yaptığımız çalışmalarla da bu kanıtlamıştır. Hastalarım ve danışanlarımla birlikte bu süre zarfını birlikte yürütüyoruz. Bu süreçte hastalarda çoğunlukla depresyon ve anksiyete bozuklukları çok sık görüldüğü ve aynı zamanda tedavi esnasında ilaç aldıkları için hastalar ruhsal yönden etkilenebiliyor. Ben de onların yanında olarak depresyon ve anksiyete sürecini yönetiyorum" diye konuştu.

"Hayattan kesinlikle kopmayın" Kanser hastalığı ile mücadele eden Aynur Acarı ise “Bu uygulama çok hoşuma gitti. Müzik ruhun gıdasıdır. Güzel bir düşünce, inşallah devam ettirilir. Ben 12 yıldır kanser hastasıyım. Önce Göğüs ile başladım, sonra kemiklerimde oluştu, sonra da omurilikte nüksetti. Kanser şu anda 6 aydır da karaciğerimde nüksetti. Tedavime hala devam ediyoruz. Bu hastalığa yakalanan arkadaşlarım, hemcinslerim ve hiç kimse kendini evine hastayım diye kapatmasın. İşinden asla geri kalmasın. Kiminle görüşüyorsa, yine aynı görüşmelere devam etsin. Hayattan kesinlikle kopmayın. Umutlarınızı yitirmeyin. Kendinizi hiçe saymayın. Yaşama arzunuzu asla yitirmeyin” şeklinde konuştu.

Piyanist Yafes Öztürk de "Dinle umut olsun' sloganıyla çıktığımız bu yolda, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde sanatın iyileştirici gücüne inanıyor, şahsım adıma bu gücün hepimize şifa olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



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