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Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

-HEL,KOPTER AMBULASN İNİŞ DETAY

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--HASTANIN NAKLİ DETAY
--HASTANIN HASTANEYE GİRİŞİ DETAY

( SİVAS )- Sivas’ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren H.G. ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi SİVAS

- Sivas’ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren H.G. ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Sivas’ın Divriği ilçesinde 41 yaşındaki H.G. aniden rahatsızlandı. İlçe hastanesine kaldırılan H.G.’ye kalp krizi tanısı konuldu. Sivas'a sevk kararı verilen hasta için ambulans helikopter sabahın erken saatlerinde hastayı almak için havalandı. Divriği’den hastayı alan ambulans helikopter, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi heliport alanına iniş yaptı. Kalp krizi geçiren H.G. buradan ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. (DK-OE-
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