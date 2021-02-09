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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta mutasyonlu virüs yayılıyor

Kahramanmaraş’ta mutasyonlu virüs yayılıyor

köy girişinden detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) -- 200 hanelik, 600 nüfuslu Maksutuşağı Mahallesi karantinaya alındı KAHRAMANMARAŞ

İngiltere Karantina Kışla 


- Kahramanmaraş’ta görülen mutasyonlu virüs vakası nedeniyle bu kez 200 hanelik, 600 nüfuslu Maksutuşağı Mahallesi, ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. İngiltere’den Pazarcık ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi'ne gelen mutasyonlu ailenin korona virüsten hayatını kaybeden babalarının taziyelerinde virüsü mahallelerine taşımasının ardından bu kez mutasyonlu virüsün ve karantinaya alınan yerin adresi Dulkadiroğlu ilçesi Maksutuşağı Mahallesi oldu. Vakaların görülmesi üzerine mahalleye filyasyon ekipleri sevk edildi. 600 nüfuslu mahallenin çoğunun Avrupa’da yaşadığı tespit edildi. Ekipler mahalleyi karış karış taradı ve 12 kişide mutasyonlu virüs tespit etti. Sayının artmasından ve mutasyonlu virüsün civar köylere sıçramasından endişe ediliyor. Mahalle muhtarı Mustafa İkizer, mutasyondan dolayı yaklaşık 12 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını, bu vakanın mahalleye bulaş sebebinin yaşlı bir kadını sınıkçıya götürürken otomobile 5-6 kişinin birden bindiğini ve dönüşte virüs bulaştırdıklarını ifade etti.
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Maksutuşağı Mahallesi, ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Jandarma, mahallenin giriş ve çıkışlarını tutarak, yerleşkeye giriş ve çıkışları yasakladı. (HLL-SO-Y)
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