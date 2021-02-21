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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ta 4 mahallede karantina kaldırıldı

Kahramanmaraş’ta 4 mahallede karantina kaldırıldı

Mahalle girişleri ve genel detay

Karantina Sağlık Ekipleri Trol 

-Jandarmanın girişlerde beklemesi
-Araçların geçişi
-Mahallelerden detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Pazarcık ve Göksun ilçesindeki mahallelerde mutasyonlu virüs tespit edilmişti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta mutasyonlu virüs nedeniyle uygulanan 4 mahalledeki karantina kaldırıldı. Mutasyonlu virüsün yayılıp vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, Pazarcık ilçesine bağlı Karahüyük mahallesi ile Göksun ilçesine bağlı Bozhöyük, Esence ve Kanlıkavak mahalleleri bir süre önce karantinaya alınmıştı. Sosyal izolasyonun sağlandığı ve adı geçen mahallelerde hıfzıssıhha kurulları kararıyla başlatılan karantina uygulaması, Pazarcık ilçesi Karahüyük Mahallesi ile Göksun ilçesi Bozhöyük, Esence ve Kanlıkavak mahallelerinde sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu kaldırıldı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Maksutuşağı mahallesinde ise yeni vakalar nedeniyle karantinanın devam ettiği öğrenildi.
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