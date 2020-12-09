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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kahramanmaraş’ın korona vakalarında düşüş

Kahramanmaraş’ın korona vakalarında düşüş

Hastane dışından detaylar

Hastane Sayılar Sağlık Çalışanı 

-Korona testi yaptıranlar
-Beleme yerindeki insanlardan detay
-Korona bölümü yazısı ile hasta ve sağlık çalışını röportaj

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz aylarda yüksek seviyelerde olan korona virüs ibresi aşağı doğru inmeye başladı.
Hastane önlerinde test yaptıranların sayısında azalma yaşanırken, vaka sayılarında ise ciddi düşüşler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı" şeklinde açıklaması ile Kahramanmaraş’ta da vaka sayılarını azaldığı gözlemlendi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilen kentte, hastaneye gidip test yaptıranların sayısında azalma yaşandı. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Covid-19 test bölümünde herhangi bir sıra yada bekleme olmazken, test ve vaka sayılarının azaldığı öğrenildi. Buse Naz Demirci isimli bir hasta, “Ben test vermiştim daha önce negatif çıkmıştı bu kez yine vermek istedim, ciğer testi yaptırdım” dedi.
Bir sağlık çalışanı ise, “insanlar biraz daha dikkat etsin belirtilen pandemi kurallarına uysun” dedi.
(HLL-
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