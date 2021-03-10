Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kadirli Kaymakamı açıkladı “ilçede mutasyonlu virüs vakaları var”

Kadirli Kaymakamı açıkladı “ilçede mutasyonlu virüs vakaları var”

Kadirli kaymakamı Ahmet Arık ile makamında röportaj

( OSMANİYE ) OSMANİYE

Mutant Naat Gori 


- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık yaptığı açıklamada ilçede mutant korona virüs vakaları olduğunu belirterek vatandaşları alınan tüm kurallara riayet etmeleri hususunda uyardı. En fazla vaka görülen iller arasında bulunan ve çok yüksek riskli iller kategorisinde olan Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mutasyonlu virüs vakaları olduğunu açıklayan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık bulaşın özellikle ev ve akraba ziyaretlerinden kaynaklı olduğunu sapladıklarını belirterek vatandaşları uyardı. Kaymakam Arık yaptığı açıklamada “ Korona virüs kapsamında yapmış olduğumuz denetimler, duyarlılığı arttırma konusunda yaptığımız çalışmalar hızla devam ediyor. Ancak maalesef son günlerde ilçemizde çok ciddi bir yükseliş var. Bu yükselişin sebebinin maalesef mutasyona uğramış virüs olduğunu düşünüyoruz. İlçemizde yapılan tespitlerde mutasyonlu virüs vakalarına rastlandı. Çok hızlı yayıldığını değerlendiriyoruz. Bu yüzden tedbirlerimizi daha da arttırmamız gerektiği kanaatindeyiz. Tüm vatandaşlarımızın maskeye sosyal mesafeye ve hijyene çok daha dikkat etmesini istiyoruz. Böyle eş dost akraba ziyaretlerini asla yapmamamız gerekiyor. Eskisine göre daha çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce kırmızı kategoriden çıkmamız gerekiyor. Lütfen uyarıları dikkate alalım” dedi (SLÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement