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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Jandarma 120 ünite kan verdi

Jandarma 120 ünite kan verdi

Kan bağışı aracından detay

Kan Bağışı 

-Yaşar Ciğer açıklama
-Kan veren vatandaşlar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi öncülüğünde Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı önünde kan bağış kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılayı Kdz. Ereğli şubesi, Kdz. Ereğli Jandarma Komutanlığı işbirliği ile 10:00 ile 18:00 saatleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı önünde kan bağışı kampanyası düzenlenirken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, kan bağış kampanyası için destek olan Jandarma komutanlığına teşekkür etti. Ciğer açıklamasında, “Bugün kan bağış kampanyasına vatandaşlarımızın çok yoğun katılımı var. Özellikle Jandarma Bölge Komutanı Bayram Dündar’a çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız ve bölge halkımızın yoğun katılımları ile kan bağış kampanyasına devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde kan stoklarımızın azalması ve bu anlamda ihtiyacımızın çoğalması durumuyla Jandarma Komutanlığı’mız da bu anlamda bize, Türk Kızılay’ımıza kan tedariki konusunda yardımcı oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Düzenlenen kan bağışı kampanyasında 120 ünite kan toplandığı öğrenildi. (İYA-OA-
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