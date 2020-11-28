Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İZMİR - Uzmanından Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 'ilaçları kullanın' uyarısı

İZMİR - Uzmanından Kovid-19 testi pozitif çıkanlara 'ilaçları kullanın' uyarısı

İZMİR - Uzmanından Kovid - 19 testi pozitif çıkanlara "ilaçları kullanın" uyarısı - İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden genel görüntüler - Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından'ın Kovid - 19 tedavisinde kullanılan ilaçları gösterme görüntüleri - Sertoğullarından'ın açıklamaları - Hastanelerin yoğun bakım servislerinden genel görüntü (ARŞİV) - Kovid - 19 numunesi veren genç bir hastandan genel görüntü (ARŞİV)Uzmanından Kovid - 19 testi pozitif çıkanlara "ilaçları kullanın" uyarısı - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından: - "Tedavi edici ilaçları kullanmayan özellikle genç hastalarda bu hastalık daha ağır seyrediyor. Tedavi süreçlerinde daha çok yoğun bakıma ihtiyaçları oluyor" - "Belki genç hastalarımız Kovid - 19'u yaşlılara göre daha hafif semptomlarla geçiriyorlar ama tedavi edici ilaçları kullanmadıkları için hastalığı bulaştırma oranları daha çok artıyor. Bu ilaçları başta gençler olmak üzere herkes kullanmalı"İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) teşhisi konulan ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ilaçları kullanmayanların hastalığı daha ağır geçirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Sertoğullarından, AA muhabirine, Kovid - 19'un tedavisinde Sağlık Bakanlığınca ücretsiz verilen ilaçların kullanılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.Bu ilaçların tüm dünyada güvenilirliğinin kanıtlandığına dikkati çeken Sertoğullarından, şunları kaydetti:"Hastanelerde tedavi gören Kovid - 19 hastalarıyla yaptığımız görüşmelerde tedavi edici ilaçları kullanmadıklarını görüyoruz. Özellikle de genç yaştaki Kovid - 19 hastaları tedavi edici ilaçları kullanmıyor. Sosyal medyada, ilaçların sayısının biraz fazla olması nedeniyle yanlış bir bilgilendirme olduğunu görüyoruz. Kovid - 19 sürecinde bu ilaçların kullanılması, vücuttaki viral yükü azaltırken, virüsün vücutta çoğalmasını yavaşlatıyor. Bu da bağışıklık sistemimize virüs ile mücadele etmesinde destek sağlıyor. Tedavi edici ilaçları kullanmayan özellikle genç hastalarda bu hastalık daha ağır seyrediyor. Tedavi süreçlerinde daha çok yoğun bakıma ihtiyaçları oluyor. İyileşseler bile akciğerlerinde ya da vücutlarının farklı organlarında hasarlar bırakıyor."Kendisine de salgının ilk günlerinde Kovid - 19 teşhisi konduğunu belirten Prof. Dr. Sertoğullarından, tedavi edici ilaçları kullanmanın bu süreçte ne kadar önemli olduğuna bizzat şahit olduğunu aktardı. - "İlaç kullanmayı vatandaşlık görevi olarak görmeli"Hastanelerin yoğun bakım servisinde çok sayıda genç hastanın tedavi gördüğüne dikkati çeken Sertoğullarından, "Belki bazı genç hastalarımız Kovid - 19'u yaşlılara göre daha hafif semptomlarla geçiriyorlar ama tedavi edici ilaçları kullanmadıkları için hastalığı bulaştırma oranları daha çok artıyor. Bu ilaçları başta gençler olmak üzere herkes kullanmalı. Vatandaşlarımız, ilaç kullanmayı bu süreçte vatandaşlık görevi olarak görmeli ve böyle davranmalı." dedi.
Sertoğullarından, İzmir 'de tedavi edici ilaç kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle hastaneye başvuran Kovid - 19 hastalarının sayısının her geçen gün arttığını, bu durumun mart ayından bu yana hastalıkla savaşan sağlık çalışanlarını olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Hastalık Vatandaşlık Koronavirüs Sağlık Çalışanları Bağışıklık Sistemi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement