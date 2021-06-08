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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de vaka sayısı 200'ün altına indi

İzmir'de vaka sayısı 200'ün altına indi

-VALİNİN AÇIKLAMASI

( İZMİR ) -- Vali Köşger’den İzmir’in vaka sayısı açıklaması İZMİR

Sayılar 


- İzmir’de düzenlenen fidan etkinliğinde İzmir’deki korona virüs vaka sayıları hakkında da bilgi veren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Tam kapanma sırasında hedef, 200’dü. Şu anda 200’ün altına indik” dedi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesinde düzenlenen fidan dağıtımı etkinliğinde gazteceilerin sorularını da yanıtladı. Vali Köşger, İzmir’deki korona virüs vaka sayılarına ilişkin, “Çok iyi noktalara doğru gidiyoruz. Tam kapanma sırasında hedef, 200’dü. Şu anda 200’ün altına indik. Günlük vefat sayısı değişiyor, farklı bir grafik izliyor ama günde 2 vefata kadar düştüğü de oluyor. Her zaman söylediğim gibi yoğun bakımlarla ilgili İzmir’de bir sıkıntı yok” açıklamasında bulundu. (CA-
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