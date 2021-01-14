İzmir’de sağlık çalışanları ilk aşıyı oldu

-Sağlık çalışanlarının röportajları

-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz'ün açıklamaları



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de, sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, sağlık çalışanlarının korona virüsü ile direkt muhatap olduklarını belirterek, aşılamanın ilk olarak sağlık çalışanlarından başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tüm Türkiye’de sağlık çalışanların yapılmaya başlanan korona virüs aşısı, İzmir’de de yapılmaya başlandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de, görev yapan 4 bin 300 sağlık çalışanı bu sabah saatlerinde hastanedeki aşı odalarında ilk doz aşılarını olmaya başladı.

Sabah 8.30’da başlayan aşı uygulamasının gece saatlerine kadar süreceği ifade edilirken, 3-4 gün içerisinde hastanede çalışan tüm sağlık çalışanlarına ilk doz aşının uygulanması bekleniyor. “Aşılamanın sağlık çalışanlarından başlamasından memnuniyet duyuyoruz” Aşılama hakkında konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, “Burası Sağlık Bakanlığımızın en çok salgınla ilgili görev verdiği hastanelerimizden bir tanesi. Aşılama bugün bilim kurulumuzun ve bakanımızın direktifleri doğrultusunda başlamış bulunuyor. MHRS’den randevusunu alan bütün çalışanlarımız polikliniklerimize gelmeye başladılar ve kısmi bir yoğunluk var. Zannediyorum ki 3-4 gün içerisinde aşılama sürecini tamamlamış olacağız. Daha sonrada yine bilim kurulu ve bakanlığımızın direktifleriyle randevularını alan vatandaşlarımıza aşılama programına devam edeceğiz. Biliyorsunuz sağlık çalışanları korona virüsle direkt muhatap olan kişiler. Bizim hastanemizde de korona virüse yakalanan sağlık çalışanlarımız oldu. Bu aşılamanın sağlık çalışanlarından başlamasından memnuniyet duyuyoruz. İlk aşıyı olan sağlık çalışanları ise salgın sürecinde tüm sağlık çalışanlarının çok yorulduğuna dikkat çekerek, aşıdan dolayı umutlu olduklarını ve bir an önce salgından kurtulup eski düzenlerine geri dönmek istediklerini söyledi.







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