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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir’de korona virüs aşısına yoğun talep

İzmir’de korona virüs aşısına yoğun talep

-Vatandaşlar ile röportaj

Hastalık Hastane Kalaba Alabalık Hurafe 

--Genel ve detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek korona virüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, aşı olamaya gelen vatandaşlardan Oktay Keser (45), bu hastalıktan kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu ifade ederek, “Herkesin gönül rahatlığı ile aşı olması gerekir” dedi.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne korona virüs aşısı olmak için akşam saatlerinden itibaren hastaneye gelerek yoğun ilgi gösteren vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken, aşı sırası bekleyen vatandaşlardan Oktay Keser (45), aşı olmanın bilinçli olmayla alakalı olduğunu ifade etti.
Keser, “Aşı olmayı bilinçli olmaya bağlıyorum ve bu hastalıktan kurtulmanın tek oluru aşı olmak, başka bir oluru yok. İnsanların aşıyla ilgili hurafeleri, komplo teorilerini düşünmemesi gerekiyor. Bence herkes gönül rahatlığıyla aşısını yaptırmalı. İlk zamanlarda aşı konusunda bocalama oldu ama şu an görünen itibari ile bir sıkıntı yok. Burada bu şekilde kalabalık varken, insanlar da ilgi gösterdiğine göre demek ki aşı var. İnşallah ikinci aşı da yeterli olur ve herkes aşısını vurulur” dedi.
“Devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanmak istiyoruz” Aşı vurulmaya gelen vatandaşlardan Necip Kırgız (45), aşı karşıtlığı olabilir ama ben de aşımı vurulmaya geldim diyerek, “Devletimize güveniyoruz ve devletimizin sunduğu imkanlarından faydalanmak istiyoruz. Bugün Türkiye genelinde 750 bin kişi aşı için başvurmuş diye duyduk. Aşı geldikçe ve aşı olması gerekenlerin imkanı da çoğaldıkça, iş çıkışı olunca da yoğunluk oluyor. Birçok ülke aşı bulamıyor ama bizim devletimiz bugün Sputnik V aşısı içinde kayıt almaya başladı.
Bu bizler için iyi bir imkan” diye ifade etti.
Aşı sırası bekleyenlerden Ali Aksoy (45) ise “Bu hastalık çok yaygın bir hastalık olduğu için herkesin aşısını yaptırmasını isterim. Market sektöründe çalıştığım için devamlı insanlar ile iç içeyiz. Herkes aşısını yaptırırsa bu hastalık kimseye bulaşmaz ve kısa sürede biter. Temennimiz bu yönde” diye konuştu.
(Mİ-
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