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İstanbul'un köylerinde korona virüs aşılaması devam ediyor
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbul'un köylerinde korona virüs aşılaması devam ediyor

İstanbul'un köylerinde korona virüs aşılaması devam ediyor

Köy halkı

Vergİ Aşı Kıraathane Aşılama 

-Kıraathanede aşılama
-Sağlıkçılar
-Sağlıkçıların köylülere aşı yapması
-röportajlar

( İSTANBUL -ÖZEL)-Randevusu olan köy sakinleri köylerinde aşı olabiliyor İSTANBUL

- İstanbul'da çeşitli bölgelerde olduğu gibi köylerde de korona virüs aşılamaları hız kesmeden devam ediyor. Pendik Ballıca Köyünde gerçekleştirilen korona virüs aşılamalarına köy halkı katılarak aşılarını olabiliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hızlandırılan korona virüs aşılamaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından gerçekleştirilen aşılama çalışmaları İstanbul'un köylerinde de hız kesmeden vatandaşlara uygulanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın, Pendik Ballıca Köyünde yapılan korona virüs aşılamasına katılan köy halkına, korona virüs aşılarını sağlık görevlileri yaptı. Randevusu olan ve aşı zamanı gelen tüm köy sakinlerine sağlık görevlileri tarafından köy kıraathanesi gibi toplanma alanlarında aşılama uygulandı. Zühtü Akın, “Çin aşısı oldum. 3.’yü de Çin aşısı oldum. Kendimi iyi hissediyorum şu anda. Devletimize Allah zeval vermesin. Ayağımıza kadar, köyümüze kadar geliyor. Aşımızı alıyoruz” dedi.
İsmail Koray ise, “Birinci ve ikinci doz Biontech aşısını oldum. Olması gerekeni oldum. Türkiye'de de herkesin olmasını isterim. Hastalık bir şekilde Allah vergisidir ama şifa da Allah'tandır. Gereksiz yorumlara maruz kalmadan aşınızı olun. Devletimize Allah zeval vermesin. Köylere de tek tek hizmet geliyor” diye konuştu.

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