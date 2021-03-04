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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Kovid-19'a karşı dinamik denetim süreci başladı (3)

İSTANBUL - Kovid-19'a karşı dinamik denetim süreci başladı (3)

- Denetimden görüntüler - Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan'ın açıklaması - Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın açıklaması İstanbul genelinde "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetimler gerçekleştirildi - "Amaç cezadan çok vatandaşı bilinçlendirmek"İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'deki denetimler 593 kamu görevlisiyle gerçekleştirildi.
Şirinevler Meydanı'nda başlayan denetimlerde ekipler, iş yerlerinde sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ekipler, ayrıca iş yerlerinde HES kodu uygulaması olup olmadığını incelerken, işletmecilere yüzde 50 kapasiteyle çalışmaları gerektiği yönünde hatırlatma yaptı.Denetimlere Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Burak Bal, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Levent de katıldı.
Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.
Denetlemede amacın cezadan çok, vatandaşları ve esnafı bilinçlendirmek olduğuna dikkati çeken Arıkan, "İnşallah ilçemizi alt seviyelere düşürmeden üst seviyelere çıkaracağız ve mavileştireceğiz." dedi.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurguladı. Denetimleri, işletmecilerin haberi olmadan yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Bahadır, "Esnafımızı ve vatandaşlarımızı tatlı dille bilgilendiriyoruz. Tüm çalışmalarımız vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.Görevliler anonslar yaparak, vatandaşları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Kamu Görevlisi Allah Trol 

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