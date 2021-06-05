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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'ndan İstanbul için sevindiren açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu'ndan İstanbul için sevindiren açıklama

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Sosyal Medya 

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( İSTANBUL )- "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük" İSTANBUL

- İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da korona virüs salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için sevindiren bir haberi duyurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, açıklamasında, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul! Rehavete kapılmadan, unutmadan. Covid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" dedi.

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