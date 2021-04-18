-Aşı İçin sıra bekleyenlerden görüntü

-Aşı olanlardan görüntü

-Başhekim Yardımcısı Dr. Aslan Çoban’ın açıklamaları

-Aşı olan vatandaşlarla röportaj

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) İstanbul’da korona virüs aşılaması iftardan sonra da devam ediyor- Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aslan Çoban:- “Aşı uygulaması saat 24.00’e kadar devam ediyor”- “Herkese aşı olmayı öneriyoruz” İSTANBUL



- Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'nde Ramazan ayında iftar sonrasında da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılama işlemleri sürüyor. Aşılama çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aslan Çoban, “ Aşı saat 24:00’e kadar devam ediyor. Vatandaşlar hafta sonları randevu alıp aşı olmaya gelebiliyor. Hastalanıp evdekilere ve sevdiklerine bulaşmaması açısından da herkese aşı olmayı öneriyoruz” dedi.

Ramazan ayında orucun bozulacağı endişesi taşıyan vatandaşlar aşı olmayı iftar sonrasına bırakırken, aşı sırası gelip randevusunu iftar saatinden sonrasına alan vatandaşlar saat 24:00’e kadar aşılarını hastanede yaptırabiliyor. Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Aslan Çoban, İHA Muhabirine yaptığı açıklamada, aşı sırası gelip randevusunu iftar saatinden sonrasına alan vatandaşların aşılarını saat 24.00’e kadar yaptırabildiklerini kaydetti.

Çoban, “Aşı ile ilgili Ramazan dolayısıyla gündüz gelen vatandaşlarımızın sayısında biraz azalma var ama iftardan sonraki saatlerde daha çok geliyorlar. Dün itibariyle hastanemizde 317 aşı randevusu vardı. Sabah randevu alan hasta sayısı 151 kişiydi. Dün randevu alan vatandaşlarımızın tamamı aşılarını oldu. Bugün de randevu almış olan hastalarımızda yüzde yüz aşılanmış olacaklar. Sağlık Bakanlığı her iki aşıyı da vatandaşa seçenek olarak sunuyor. Aşılar ile ilgili vatandaşlar hangisine isterse 182’den ve diğer randevu sistemlerinden alabiliyor. Her iki aşı da elimizde mevcut. Koruyuculuk ve yan etkisi aşısından da hastanemizde şimdiye kadar ciddi bir yan etki görmedik. Vatandaşlarımızı da aşılanmaya davet ediyoruz. Çünkü korunma ve hastalığı daha rahat geçirme açısından aşının bu konuda faydaları var. Hastalanıp evdekilere ve sevdiklerine bulaşmaması açısından da herkese aşı olmayı öneriyoruz” dedi.

Çoban, iftar sonrası saat 24:00’e kadar aşılama çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlar hafta sonları randevu alıp aşı olmaya gelebiliyor. Hafta sonları uygulanana kısıtlamalara rağmen aşı olmaya gideceklerini söylediklerinde hiçbir sorunla karşılaşmadan hastanelere gelip aşılarını olabiliyor” ifadesini kullandı. İftardan sonra aşı yaptıran İsmail Üstündağ, “Özellikle iftardan sonra istedim. Oruçla ilgili herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Aşının oruca da bir etkisi olmuyormuş. Fakat tedbir olsun diye ben iftardan sonra yaptırdım” dedi.

Aşısını yaptıran vatandaşlardan Ahmet Direk ise, “Normalde Çarşamba günü almıştım ama Ramazan olduğu için iptal ettim. Çarşamba günü yaptıracağım aşıyı özellikle bugün iftardan sonra yaptırdım” şeklinde konuştu.





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