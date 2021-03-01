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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Irak’tan geldi, izolasyon süresini tamamlamadan dışarı çıkınca yakalandı

Irak’tan geldi, izolasyon süresini tamamlamadan dışarı çıkınca yakalandı

Caddeden detay

Polis Aracı Polis Karantina Akalan Yurt Dışı 

-vatandaşlardan detay
-hes kodu sorgusunda yakalanan kişiden detay
-ambulans ve polis aracından detay
-şahıstan detay
-şahsın ambulansa binmesi
-ambulansın ayrılışı

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından geldiği için karantinada olması gereken bir kişi caddeye giriş yapmak isterken yakalandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’ne görev yapan bekçiler kimlik kontrolü için Bahri Ç. isimli şahsı durdurdu. HES Kodu sorgulaması da yapılan şahsın sistemde Irak’tan geldiği için 10 günlük izolasyonda olduğu belirlendi. Karantina ihlali yapan Bahri Ç. için 112 Acil Servis ekibi çağırılırken, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince hakkında idari işlem yapılarak, karantinaya alındı. (RB-
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