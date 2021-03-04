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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hiç vaka görülmeyen köyde vatandaşlara korona aşısı

Hiç vaka görülmeyen köyde vatandaşlara korona aşısı

Aşı yapılması

Köy Muhtarı Tarım Dernek Başkanı 

-Sağlık çalışanlarından detaylar
-Vatandaşlardan röportaj

( EDİRNE -ÖZEL)- Sokak satıcılarını bile köye almadılar EDİRNE

- Bugüne kadar hiç vaka görülmeyen Edirne'nin Uzunköprü İlçesine bağlı Beykonak köyünde, randevusu bulunan vatandaşlara korona virüs aşısı yapıldı.Uzunköprü ilçesine bağlı 110 nüfuslu Beykonak köyünde geçen yıl mart ayında başlayan salgında, köy muhtarı Mümin sert virüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını ifade etti.
Köy ve mahalle muhtarları dernek başkanı ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, hiç vaka çıkmayan köyde vatandaşlara Covid-19 aşısını köy halkının ayağına giderek yaptılar.Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Kuruşar, Beykonak köyünde bugüne kadar hiç vaka çıkmadığını ifade etti.
Kuruşar, “Toplu aşılama çalışması için Beykonak köyündeyiz. Beykonak köyümüze bugüne kadar korana virüs vakası olmamıştır. Muhtarımızın gayreti bu noktada yerindedir“ dedi.
"Sokak satıcılarını köye sokmuyoruz"Köy muhtarı Mümin Taş, dışarıdan köye satış yapmak için gelen satıcıları tedbir amaçlı köye almadıklarını belirtti.
Taş, “Köyümüzün nüfusunun az olması nedeniyle dışarıdan gelen sokak satıcılarını köyümüze sokmuyoruz. Bunun gibi özel birkaç kurallarımız oldu. Bunun sayesinde korona virüs vakasına rastlanmadı" diye konuştu.
"Halkımız üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmalı"Uzunköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü Teknikeri Mahmut Turan, vatandaşın üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerektiğini ifade ederek, “Uzunköprü köylerinde toplu olarak sosyal mesafe maske kurallarına uygun bir şekilde vatandaşı yerinde aşı yaparak daha rahat bir şekilde aşılama sürecini gerçekleştirmek amacıyla bugün Beykonak köyü ile başladık. Kısa sürede köylerin hepsini aşılanmasını bitirilmesini ümit ediyoruz. Halkımızın da gerçekten bu manada üzerine düşen tedbir koruma ve hijyen yapılması gerekeni yaparak hem toplumsal olarak hem de pandeminin salgın hastalığın bitişine sebep olacaklardır" ifadelerini kullandı.
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