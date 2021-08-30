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Hem selin izleri siliniyor, hem de korona ile mücadele sürüyor
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hem selin izleri siliniyor, hem de korona ile mücadele sürüyor

Hem selin izleri siliniyor, hem de korona ile mücadele sürüyor

Vatandaşların sıra beklemesi

Hastane Ocaklar Felaket Aşılama Kışla 

-Vatandaşların aşı olması
-Röportaj yapılması
-Detaylar

( KASTAMONU ) -- Sel afetinin yaşandığı Bozkurt’ta Covid-19 aşılaması devam ediyor KASTAMONU

- Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir yandan selin izleri silinmeye çalışılırken, diğer yandan da aşılama çalışmaları sürüyor. Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel sularının bastığı Bozkurt Devlet Hastanesi, balçıktan temizlenerek 2 gün içinde hizmet vermeye başladı.
Sel nedeniyle bir süre ara verilen Covid-19 aşıları da ilçede sırası gelenlere uygulanmaya devam ediyor. Aşı yaptırmak isteyenler, Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezine gelerek tercihine göre Sinovac veya BioNTech aşılarını yaptırabiliyor. Aşısını yaptıran Ahmet Tütün, bölgenin büyük bir afet yaşadığını, çok kötü bir sel geçirdiklerini söyledi.

Bir daha böyle bir afet yaşanmaması temennisinde bulunan Tütün, “Bozkurt’un Sarkışla köyünde ikamet ediyorum. Sel felaketinden bizler az şekilde etkilendik. Ucuz kurtulduk. Derelerimiz taştı, ulaşım kapandı. Allah razı olsun askerimizden bizlere yardımcı oldu” dedi.
Yolları ulaşıma açıldıktan sonra Bozkurt’a aşı olmaya geldiğini söyleyen Tütün, “İnşallah, Allah nasip ederse üçüncü aşımızı olacağız. Çocukları da getirdik buraya. İnşallah aşımızı olup, köyümüze döneceğiz. Sağlık ekiplerimizden memnunuz. Allah razı olsun onlardan. Bizlere iyi davrandılar, ‘hoş geldiniz’ dediler. Biz hastanemizden ve sağlık ocaklarımızdan memnunuz. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.
(Vİ-
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