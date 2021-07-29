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Hayko Cepkin’den aşı kampanyasına destek
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hayko Cepkin’den aşı kampanyasına destek

Hayko Cepkin’den aşı kampanyasına destek

DETAYLAR

( ANKARA ) ANKARA

Tiyatro Sosyal Paylaşım Sitesi Kapanma Sosyal Paylaşım Aşılama 


- Covid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyasında sanatçı Hayko Cepkin’in yer aldığı kamu spotu hazırlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı, “Kolları Sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Hayko Cepkin’in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. “Kolları Sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen kamu spotunda Hayko Cepkin, “Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız” dedi.

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