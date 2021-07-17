Hayatında ilk kez denize girmenin mutluluğunu yaşadı

-Deniz içerisinde ellerini heyecan ile çırpması

-Görevliler tarafından destek olunması



( HATAY )- Engelli Mehmet için tüm engeller kaldırıldı- İlk kez denize giren Osmaniyeli Mehmet’in deniz keyfi heyecanı HATAY



- Osmaniye’den ailesi ile birlikte deniz görmek için Hatay’ın Erzin ilçesine gelen engelli Mehmet Çetiner adlı vatandaş hayatında ilk kez denize girmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Osmaniye merkez ilçesinden ailesi ile birlikte deniz görmek için Hatay’ın Erzin ilçesinde bulunan Burnaz aile plajına gelen Mehmet Çetiner adlı engelli şahıs. Plajda görevli cankurtaran ekipleri tarafından engelli yüzer sandalye yardımı ile hayatında ilk kez denize girmenin mutluluğu yaşatıldı. O anların ise saniye saniye kaydedildiği görüntülerde hayatında ilk defa denize giren engelli Mehmet ellerini suda yüzgeç gibi kullanmaya çalıştı. Mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunurken ağabeyi Adem’de engelli kardeşini yalnız bırakmayarak heyecanına ortak oldu. Erzin Burnaz Aile Plajı Cankurtaran ekibinde görevli Oğuzhan Buğra Çevik; sahile ailesi ile birlikte gelen bir engelli kardeşimizin geldiğini gördük. Diğer insanlar orada denize girerken kıyıda tekerlekli sandalyesi üzerinde kıyıdan onları izleyerek bakmasına gönlümüz el vermedi. Diğer görevli arkadaşlarımızla birlikte aldığımız kararla ailesinin de izni ile isminin Mehmet Çetiner olduğunu öğrendiğimiz engelli kardeşimizi plajımızda bulunan eğitimini de aldığımız yüzer sandalye yardımı ile çok açılmadan 5-10 metre içerisinde denize girmesini sağladık. “O’nun mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu etti. Çünkü engelli yaşam unutulmamalı diyoruz. Engelli bireylerimiz içinde plajlarımızda engelli rampaları yapılmalıdır” dedi.



