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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da sağlık personellerine korona virüs aşısı yapıldı

Hatay’da sağlık personellerine korona virüs aşısı yapıldı

aşı için sıra bekleyenler detay

Hastane Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları Özel Hastaneler 

-kimlik kaydı yapılırken detay
-aşı hazırlığı yapılırken detay
-sağlık personeli aşı vurulurken detay
-aşı enjektöre çekilirken detay
-sağlık personellerine aşı yapılırken detay
-detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da sağlık çalışanlarına Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay’da da İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlık ek binada sağlık personellerine aşılama çalışması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre toplamda 19 bin 577 sağlık personeline CoronaVac aşısı uygulanacak. Mustafa Kemal Üniversitesi, kamu ve özel hastaneler de Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarına uygun hazırlanan 240 aşı odasında aşılamalar yapılacak. Hatay’da bulunan sağlık personellerine 5 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Aşının ikinci dozları ise 28 gün sonra yapılacak.
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