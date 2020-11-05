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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı.

Hatay’da 10 mahalle karantinaya alındı.

Karantina alınan yerler polis nöbeti

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-Karantina noktalarına geçmeye çalışanlara polis uyarısı
-Karantinaya alınan yerler

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın merkez ilçesi Antakya 'da 10 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Alınan Bilgiye göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Antakya ilçesine bağlı 10 mahallede bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahallelerde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
Karar doğrultusunda, Antakya İlçesi Saraykent, Ovakent, Esenlik mahallesi bazı sokaklar, Gazi Mahallesi bazı sokaklar, Akevler mah.3’üncü alan sokak, Akasya Mahallesi 84’üncü cadde, Odabaşı mahallesi Derman sokak ve Nur sokak, Altınçay mahallesi 633’ün sokak, Saraykent mahallesi 14/2 sokak, madenboyu mahallesinde bulunan bazı evler, bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı. Polis ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatarak önlem aldı.
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