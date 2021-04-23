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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hastane personeli 23 Nisan’ı çektikleri video ile kutladı

Hastane personeli 23 Nisan’ı çektikleri video ile kutladı

Hastane personeli mesajlar

Hastane 

-Çocukların hazırladığı resim ve şiirler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi personeli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çektikleri video ile kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi şartları gereği belirlenen tedbirler ile kutlanıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi başında hastane personeline moral ve destek için Ereğlili çocuklar çizdikleri resim ve yazdıkları şiirleri hastaneye ulaştırdı. Bu yılki 23 Nisan’da ise hastane personeli çektikleri video ile çocukların bayramını kutladı.
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