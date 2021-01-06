- Hamilelik sonrası saç dökülmesine 8 sensta çözüm

--saç dökülmesine karşı uygulanan tedavi detay

--doktor Mustafa Tosun röp

--hasta röp



( SİVAS )- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan tedavi ile hamilelik sonrası saç dökülmesi şikayeti yaşayan hastalar 8 seansta saç dökülmesinden kurtuluyor SİVAS



- Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan tedavi ile hamilelik sonrası saç dökülmesi şikayeti yaşayan hastalar 8 seansta saç dökülmesinden kurtuluyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı, hamilelik sonrası saç dökülmesi problemi yaşayan hastaları tedavi ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tosun, konuya ilişkin açıklamalarda yaparak önemli uyarılarda bulundu. Dr. Tosun, saç dökülmesinin hem kozmetik açıdan hem de psikolojik açıdan ciddi bir problem olduğunu belirterek, “Mezoterapi yöntemini kullanıyoruz. Daha çok vitamin takviyesi yine B12 kompleksleri, olive elementler, minoksil gibi kombine minerallerin saçlı deriye iğnelerle, küçük iğnelerle uygulanması şeklinde yapılan bir tedavi yöntemi” ifadelerini kullandı. Doktor haricinde tedavi yapanlara dikkat Dr. Tosun, tedavinin doktor kontrolü dahilinde yapılması gerektiğine değinerek, “Bu tedavi dış merkezlerde anormal fiyatlarla yapılıyor. Hem de doktor olmayanlar tarafından yapılabiliyor. O yüzden hastalarımızın özellikle devlet hastaneleri, doktor kontrol olan yerlerde yapmaları, gelmeleri ve yaptırmaları uygun olacaktır. Hastanın muayenesini yaptıktan sonra PRP (PlateletRichPlasma) ile başladık. Mezoterapi ile devam ediyoruz. Dökülmelerinde biraz da hastamızın azalması var. 4 seans PRP 4 seans mezoterapi şeklinde 8 seans bir tedavi yöntemi PRP ve mezoterapi seansı uygulayacağız’’ şeklinde konuştu.

Bu tedavinin maliyeti de uygun Dr. Mustafa Tosun, Üniversite hastanesinde gerçekleştirilen bu tedavinin maliyetinin diğer merkezlere göre uygun olduğunu dile getirerek, “Üniversite Hastanemizde yapılması hastalarımız için avantaj. Hem maliyetinin dış merkezlere göre daha uygun olması ve belli bir kurumsal yapı içerisinde yapılması, merdiven altı dediğimiz yerlerde yapılmaması için üniversite hastanesine gelebilir hastalarımız’’ dedi.

“Saçlarımın hareketlendiğini hissediyorum’’ Hasta Gönül Baş Yılmaz ise, “İki çocuk annesiyim, doğumlardan sonra saçlarımda dökülmeler daha arttı. Sosyal medyada Mustafa Hocamı araştırdım ve o şekilde geldim. Saç dökülme ve ara ara saçlarımda açılmalardan dolayı Mustafa Hoca’ya geldim. Yapılan tedavi sonrası saç dökülmelerim azaldı. Tedavi öncesi kan değerlerime bakılarak ona göre tedavime başlandı. Bu tedavinin etkili olacağını düşünüyorum. Mezoterapiye başladım ve PRP ile devam ediyor. Saçlarımda dökülmeler azalmaya başladı, saçlarım canlandı, saçlarımın hareketlendiğini hissediyorum ” ifadelerini kullandı. (DK-OE-



loading...