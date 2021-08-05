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Hadımköy’deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hadımköy’deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Hadımköy’deki ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Fabrikadan görüntü

Fabrika Ambalaj Fabrikası Yangın Altın Polis Ekipleri 

-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hadımköy’de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin kısa süre içinde müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, saat 00.00’da Hadımköy Ömerli Mahallesi Vize Caddesinde bulunan bir ambalaj fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre fabrikada bulunan elektrik panosundan kaynaklanan çıkan yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Yangının büyüdüğünü gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Verilen ihbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Çatalca ve Hadımköy’den itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Fabrikada çıkan yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı fakat maddi hasar olduğu öğrenildi.
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