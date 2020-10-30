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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
'Grip ile Covid'i ayırt etmek çok zor'

'Grip ile Covid'i ayırt etmek çok zor'

Dr. Deniz Kamalak Güzel’in açıklamaları

Hastalık Görece Allah Kış Mevsimi Hassasiyet 

-Enfeksiyon bölümünden detay

( KAYSERİ ) "Grip ile Covid'i ayırt etmek çok zor"- Düzenli maske kullanmak gribi yüzde 90 engelliyor- Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Deniz Kamalak Güzel:- "Üst solunum yolu hastalıklar korona virüse göre daha kolay geçirilir" KAYSERİ

- Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Kamalak Güzel; maske takmanın grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını yüzde 90 engellediğini söyledi.

Güzel ayrıca grip ile Covid'i ayırt etmenin çok zor olduğunu ifade etti.
Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Kamalak Güzel, yaklaşan kış mevsiminde üst solunum yolları enfeksiyonlarının ortaya çıktığını söyledi.

Mart ayında korona virüs salgınının çıkması sonrası yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin başında gelen maske kullanımının, grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını da engellediğini aktaran Dr. Güzel; "Her zaman bahsettiğimiz gibi maske, mesafe, hijyen çok önemli korona virüste. Maske takmayı hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Bizi yüzde 90 üzerinde korona virüs enfeksiyonundan koruyacaktır. Önümüzdeki dönem kış dönemi, başka solunum yolu enfeksiyonları da ortaya çıkıyor. Bunlardan korunmada da çok etkin bir yöntem olacaktır. Grip gibi diğer üst solunum yolu gibi hastalıklar maskeyi düzenli taktığımız taktirde çok daha az göreceğiz inşallah. Düzenli maske kullanmak bütün üst solunum yolu enfeksiyonlarını engellemekte yüzde 90 rollü var. Uygun maske kullanımı bizi enfeksiyondan koruyacak en önemli etkendir. Önümüz kış olduğu için maskemizi çıkarmamamız, tedbirlere uymamız gerekiyor. Sadece korona virüsten değil her türlü üst solunum yolu enfeksiyonundan korunmamız için maske bizim için en ideal korunma yöntemi. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz. İnsanların birbirine bulaştırmasını da engelleyeceğini biliyoruz zaten. Halkımızdan da aynı şekilde duyarlılık bekliyoruz" dedi.
"Üst solunum yoluyla bulaşan hastalıkların ayırt edilmesi çok zor" Covid ile gribin ayırt edilmesinin çok zor olduğunu, üst solunum yoluyla bulaşan hastalıkların birbirine benzediğinin altını çizen Dr. Güzel; "Üst solunum yoluyla bulaşan, damlacık ile bulaşan hastalıklar hep birbirlerine benzerler. Bunları ayırt etmemiz çok zordur. Doktorlarımıza başvurarak hastalığımızda herhangi bir komplikasyon meydana gelir ise ateşimiz düşmezse, öksürüğümüz eklenirse, yoğun bir eklem ağrılarımız olursa zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir. Yani bunları ayırt etmek pek mümkün değildir ancak diğer üst solunum yolu hastalıklar korona virüse göre daha kolay geçirilir" şeklinde konuştu.
Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Deniz Kamalak Güzel; "Okulun açıldığı bu dönemde çocuklarımız, gençlerimizin de maske takmaya aynı hassasiyetle devam etmelerini istiyoruz. Öğretmenlerimizden aynı hassasiyeti bekliyoruz. Velilerimizden aynı hassasiyeti bekliyoruz. Kurallara uyarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak, maskelerini çıkarmadan, birbirleriyle iletişimlerinde sosyal mesafeye dikkat ederek öğretim yılarını geçirmelerini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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