Gercüş’te korona virüs aşısının uygulanmasına başlandı

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( BATMAN ) BATMAN



- Türkiye genelinde başlatılan korona virüs aşılama çalışmaları Batman’ın Gercüş ilçesinde uygulandı. İlk aşı Gercüş Devlet Hastanesi Başhekimi Ayhan Işık'a yapıldı. Gercüş İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli personel ile sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başladı.

Bu kapsamda ilk aşı, Gercüş Devlet Hastanesi Başhekimi Ayhan Işık'a yapıldı. Aşı olan Mehmet Öner, "İlçemiz genelinde sağlık çalışanlarına ilk aşı yapılacak. Çin’den getirilen aşıyı, örnek olması amacıyla ben de yaptım. Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yolu aşı olmaktır. Vatandaşlarımız da aşı olmaktan korkmasınlar, endişe etmesinler, bu hastalıktan hep birlikte kurtulacağız. Türkiye genelinde ilk aşıyı Sağlık Bakanımız oldu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın aşıyla ilgili kafalarında bir soru işareti kalmasın, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemimizin temeli aşıdır. Aşı faaliyetlerine sağlık çalışanları ile başladık.. Aşılama öncelikle sağlık çalışanlarına, sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ve sonra bakanlığın belirleyeceği gruptaki vatandaşlarımız da aşı yaptırabilecek" dedi.





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