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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Gercüş’te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Gercüş’te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Gercüş devlet hastanesi önünde çekilen görüntü

Gıda Zehirlenmesi Bebek Hastane Devlet Hastanesi 

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( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile biri bebek toplam 4 çocuk hastaneye kaldırıldı. Gercüş ilçesinde aralarında bir bebeğinde olduğu aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre yedikleri topkekten 2 saat sonra kusmaya başlayan bebek Gülay G. çocuklardan 3 yaşındaki Belinay G. 7 yaşındaki Zeynep G. ve 6 yaşındaki Şevval G. aileleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bebek ve çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (SÖ-AKK-Y)
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