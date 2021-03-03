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-Genetik Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Özay röportaj

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( ADANA ) - "Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi" yurt dışına hasta göndermenin önüne geçti- Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ‘Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi’ çocukluk çağı ve erişkin dönemde rastlanılan genetik hastalıklara tanı koyuyor- Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Özge Özay:- "Eskiden sadece yurt dışında yapılan bazı testler şuanda burada rutin olarak yapılıyor"- "Genetik tanı alanında son 20-30 yılda oldukça yol kat ettik" ADANA



- Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan ‘Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi’nde birçok çocukluk çağı ve erişkin dönemde rastlanılan genetik hastalığa tanı konuluyor. Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Özge Özay, “Son 20-30 yılda genetik alanda oldukça yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Daha önceden sadece yurt dışında belli başlı araştırma merkezlerinde yapılan bazı testler şuanda bizim merkezimizde rutin olarak yapılabilir” dedi.

Son teknoloji cihazlar kullanarak 4 yıldır bölgede hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’de sadece 5 tane bulunan ‘Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi’yle de adından söz ettiriyor. Son 20-30 yılda Türkiye’nin gelişme gösterdiği alanlardan biri olan ‘Genetik Hastalıkları Tanı’ alanında birçok test, artık yurt dışına gitmeye gerek kalmadan hastanelerde ücretsiz olarak yapılıyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki merkez, kalıtsal hastalıklar üzerine moleküler genetik, sitogenetik ve klinik genetik alanlarında hizmet veriyor. Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi Sorumlusu Genetik Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Özay, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Birçok bölümden hasta müracaatı olduğunu belirten Özay, “Merkezimizde hem genetik hastalıklara yönelik poliklinik hizmetleri hem de laboratuvar test hizmetleri sunuluyor. Bu bölgede oldukça yaygın olarak görülen bir sürü genetik hastalığa moleküler ve sitogenetik düzeyde tanı vermiş oluyoruz. Özellikle kadın doğum, nöroloji, onkoloji, pediatri gibi branşlardan çok sayıda hasta müracaatı oluyor” diye konuştu.

"İyi teknolojik bir altyapımız ve test portföyümüz var" Son teknoloji cihazlar sayesinde dünyanın birçok yerinde rutin olarak uygulanan testlerin Adana’da da yapılabildiğini aktaran Özay, daha sonra şunları söyledi: “Merkezimiz şuanda teknik donanım olarak dünyanın birçok yerinde rutin olarak uygulanan hemen bütün moleküler testleri yapabilecek konumdadır. Son derece iyi teknolojik bir altyapımız ve test portföyümüz var. Bu nadir hastalıkların tanısıyla ilgili merkezimizde rutinde birçok test yapılıyor. Aynı zamanda bu hastalara klinik muayene ile de hizmet veriliyor.” "Genetik alanınında ki gelişmeler ivmeli ve hızlı oluyor" Çukurova Bölgesi’nde görülen genetik hastalıkları sıralayan Doç. Dr. Özge Özay, bu hastalıklara da Adana’da tanının kısa sürede koyulabildiğini belirterek, “Özellikle bu bölge için çok yaygın olan ailevi Akdeniz anemisi, ailevi Akdeniz ateşi, kistik fibrozis gibi birçok çocukluk çağı hastalığına ve de erişkin dönemde rastladığımız birçok genetik hastalığa merkezimizde tanı koyma şansımız var. Genetik alanının da ki gelişmeler son derece ivmeli ve hızlı bir şekilde oluyor. Son 20-30 yılda oldukça yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Daha önceden sadece yurt dışında belli başlı araştırma merkezlerinde yapılan bazı testler şuanda bizim merkezimizde rutin olarak yapılabilir konumda” ifadelerini kullandı. (UMT-



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