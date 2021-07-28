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Genç kadın keneden hayatını kaybetti
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Genç kadın keneden hayatını kaybetti

Genç kadın keneden hayatını kaybetti

MORG DETAY

Hastane Cenaze Kömür Ocağı Genç Kadın Kadın Hasta 

-CENAZE ARACI DETAY
-KENE ARŞİVİ
-FOTOĞRAF

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta bir süredir KKKA şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden Sivas’ın Divriği ilçesine gelen 31 yaşındaki L.A., kömür ocağında çalıştığı sırada rahatsızlandı. 3 çocuk annesi genç kadın hastaneye kaldırıldı. L.A., Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) şüphesiyle tedavisi altına alındı. L.A., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde kaldırıldı. Durumu ağırlaşan genç kadın, 4 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. L.A.’nın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır’a gönderileceği öğrenildi.
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