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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gazze'de Kovid-19 aşılaması başladı

Gazze'de Kovid-19 aşılaması başladı

- Aşılama detayları - Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Vekili Mithat Muhaysin'in açıklamasıGAZZE (AA) - Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere aşı kampanyasının başladığını duyurdu. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra ve Sağlık Bakanlığı Vekili Mithat Muhaysin Gazze 'de bugün başlayan Kovid - 19 aşılaması ile ilgili Bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.
Bakanlık Sözcüsü Kudra konuşmasında " Gazze 'de Kovid - 19 aşılamasına başladık. Aşılama, salgına karşı toplumsal bağışıklık kazanılmasında büyük bir alan açacak." ifadelerini kullandı.Bakanlık Vekili Muhaysin de, Gazze 'ye 22 bin doz Kovid - 19 aşısının ulaştığını ve bunların 20 bin dozunun Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), 2 bin dozunun Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığından geldiğini söyledi.

Muhaysin ayrıca, aşılamaya ilk olarak sağlık çalışanları ve bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlılardan başlanacağını sözlerine ekledi.Basın toplantısının ardından sağlık çalışanlarına ilk doz Kovid - 19 aşılaması yapıldı.Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Gazze 'ye ulaşan tüm Kovid - 19 aşılarının Rus SputnikV aşısı olduğunu duyurmuştu.Bakanlık verilerine göre, Gazze 'de bugüne kadar salgın nedeniyle 543 kişi hayatını kaybetti, enfekte olan kişi sayısı da 54 bini aştı.

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