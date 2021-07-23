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GAZİANTEP - Yaralı kuşa pansuman yapan 112 ekibinden Bakan Koca'ya teşekkür
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
GAZİANTEP - Yaralı kuşa pansuman yapan 112 ekibinden Bakan Koca'ya teşekkür

GAZİANTEP - Yaralı kuşa pansuman yapan 112 ekibinden Bakan Koca'ya teşekkür

- Doktor Hülya Alkuş'un ambulansa binmesi - Doktor Hülya Alkuş'un konuşması - Acil Tıp Teknisyen Hande Elif Tan'ın konuşması Gaziantep 'te yaralı kuşa pansuman yapan 112 ekibinden Bakan Koca'ya teşekkür - Doktor Hülya Alkuş: - "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı bizi mutlu etti. 'Sağlıkçı kalbi' sözü bizi gerçekten iyi hissettirdi. Sağlıkçıların içinde merhamet taşıdığına, bir canlıya kıyılmaması ve ona bir zarar geldiğinde onu kurtarma iç güdüsü olduğuna inanıyorum"GAZİANTEP (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Gaziantep 'te 112 ekibinin yaralanan kuşa pansuman yaparken çekilen görüntülerini paylaştığı sağlık ekibi, paylaşımdan dolayı Bakan Koca'ya teşekkür etti. Gaziantep Merkez 2 Nolu ASH İstasyonu'nda görevli doktor Hülya Alkuş, Acil Tıp Teknisyen Hande Elif Tan ve şoför Süleyman Ak, vaka dönüşü Şehitkamil ilçesi Yukarıbeylerbeyi Mahallesi'nde yoldaki yaralı kuşu fark etti. Ambulansa aldıkları kuşu merkeze getiren ekip, yaralı ayağını pansuman ederek sardı, merkezde iki gün besledi. İyileşen kuş daha sonra doğaya salındı.Bakan Koca'nın sağlıkçıların örnek davranışını sosyal medya hesabından paylaşmasının mutluluğunu yaşayan doktor Hülya Alkuş, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nın birinci günü vaka dönüşü yolda gördükleri yaralı kuşun ayağını sardıklarını ve bakımını üstlendiklerini anlattı.Merkeze getirdikleri kuşu iki gün beslediklerini dile getiren Alkuş, "Herkesin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle insanların birbirine, sonra hayvanlara ve ardından çevreye duyarlılığının olması gerekiyor. Bu durum ile karşılaşan herkes aynı şeyi yapardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı bizi mutlu etti. 'Sağlıkçı kalbi' sözü bizi gerçekten iyi hissettirdi. Sağlıkçıların içinde merhamet taşıdığına, bir canlıya kıyılmaması ve ona bir zarar geldiğinde onu kurtarma iç güdüsü olduğuna inanıyorum. Bakanımız onu belirtti ve o cümlesi çok güzeldi. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Bakan Koca, Gaziantep 'te 112 ekibinin yaralanan kuşa pansuman yaparken çekilen görüntülerini dün sosyal medya hesabından paylaşmış, şunları kaydetmişti:" Gaziantep İl Ambulans Başhekimliğinde görevli bir ekibimiz vaka dönüşündeydi. Yolda önlerine bir kuş düştü. Dönüp aldılar, ayağı kırılmış. Yaralarına pansuman yaptılar. İstasyona getirdikleri kuş iyileşene kadar orada kalacak. Sağlık çalışanı kalbi. Sağ olun arkadaşlar."

Sosyal Medya Sağlık Ekibi Muhabir Beylerbeyi Sağlıkçı 

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