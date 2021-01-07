Gaziantep’te vaka sayılarında düşüş yaşanıyor

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ve kurallar Gaziantep’te vaka sayılarını düşürürken, cadde ve sokaklardaki yoğunluklar azaldı. Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve kurallar etkisini göstererek vaka sayılarında düşüş yaşanırken, cadde ve sokaklarda oluşan yoğunluklar azaldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının ardından Gaziantep’te, risk haritası yeşile döndü. “Vaka sayıların düşmesine mutlu oluyoruz” Gaziantep’teki vaka sayılarında yaşanan düşüşlerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Bizde takip ettiğimiz üzere Gaziantep’te vaka sayılarında düşüşlerin yaşandığını görüyoruz. Hayat Eve Sığar uygulamasından baktığımızda Gaziantep kıpkırmızıydı, şimdi ise çok şükür yeşile döndü. Gaziantep virüsten çok etkilenmişti. Bu duruma seviniyoruz. Sağ olsunlar vatandaşlarımızda ilgi gösteriyorlar. Gaziantepliler olarak maskemize ve sosyal mesafemize uyuyoruz. Özen gösteriyoruz bu konuda. Kısıtlamaların çok faydası oldu ve kısıtlamaların olması çok doğru. Virüsten kurtulana kadar kısıtlamaların uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan polis ve zabıtalar ise kentin yoğun olan cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.



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