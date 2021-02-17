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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te mutasyonlu virüs paniği

Gaziantep’te mutasyonlu virüs paniği

KÖYDEN DETAY

Karantina Kışla 

-CAMİ HOPERLORLERINDEN ANONSLAR
-JANDARMADAN DETAY
-KÖY MUHTARI İLE RÖPORTAJ
-GENEL DETAYLAR

( GAZİANTEP ) -- 650 nüfuslu mahalle mutasyonlu virüs şüphesiyle karantinaya alındı GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesi Adaklı Mahallesi, 50 kişiye yapılan korona virüs testlerinin 17’sinin pozitif çıkmasının ardından mutasyonlu virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Gaziantep’in Nizip ilçesi Salkım/Adaklı Mahallesi’nde yapılan 50 korona virüs testinin 17’si pozitif çıktı. Bunun üzerine 650 nüfuslu mahalle, Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı. Mahallede mutasyonlu virüs ihtimali üzerinde ekiplerin gelip köyde araştırma yapacağı öğrenildi. (LO-HA-Y)
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