Gaziantep'te esnaf ve sanayi çalışanları aşılanıyor

-kayıt işlemleri

-aşı uygulanması

-camiden anons edilmesi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Türkiye genelinde uygulanmaya devam edilen ve korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan aşı seferberliği küçük sanayi esnafı ile uygulanmaya devam ediliyor. Aşı uygulamasının 18’e inmesi ile birlikte hız kazanan aşı uygulamasının İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yerinde aşı uygulaması kapsamında işinden ayrılamayan iş yeri sahiplerini, izin alamayan işçileri bekletmeden aşılarını yapmak için sanayi içerisine kurulan ‘Mobil Aşı İstasyonu’ ile iş kaybına fırsat vermeyerek aşı olmaları sağlanıyor. Sanayi Camii’nden ilan ediliyor Yapılan aşı uygulamasının esnafa duyurmak ve bilgilendirmek için sanayi camiinden ‘İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden gelmişlerdir şuanda sanayi idare binasının önünde aşı olacak kardeşlerimizi bekliyorlar aşı olmak isteyen kardeşlerimiz gelerek yaptırabilirler’ şeklinde anons edilerek aşı olmak isteyenlere çağrıda bulundular. Yapılan bu çalışma sonrasında yerinde aşı uygulamasında toplam doz sayısı 3 yüzü geçti. 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 26’sı aşılandı Sağlık Bakanlığı’nın aşı olma yaşını 18’e indirmesi ile birlikte gençlerin aşıya olan talepleri kendini gösterdi. 7 bin 700 olan hedef kitlenin 2 bin 100 kadarı devlet hastanesi ve aile hekimliklerinde aşılanması yapılmış oldu. 35 bin aşı uygulandı Vakaların düşmesinde büyük rol oynayan aşının uygulamasına devam edilirken şuana kadar 18 yaş ve üzeri vatandaşlara Sinovac ve Biontech olmak üzere toplamda 35 bin doz aşı uygulandı.

