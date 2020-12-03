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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
GAZİANTEP - Karantinadaki ailelere gıda desteği

GAZİANTEP - Karantinadaki ailelere gıda desteği



: - Şahinbey Belediyesini drone ile çekilmiş görüntüsü - Çağrı merkezinden görüntü - Yemek yapımı - Yemeklerin ailelere dağıtımı - Vatandaşların Şahinbey Belediyesi çağrı merkezini araması - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun konuşması Gaziantep 'te karantinadaki ailelere gıda desteğiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te yeni tip koronavirüs (Kovid 19) nedeniyle karantinaya alınan ailelere sıcak yemek ve gıda yardımı yapılıyor.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, ailelere sıcak yemek başta olmak üzere gıda yardımı yaptıklarını belirtti.
Tahmazoğlu, yemeklerin profesyonel aşçılarca pişirildiğini, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyularak dağıtıldığını aktardı.İlçe sakinlerine ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:"Vatandaşların Belediyemizi aramaları halinde kendi aş evimizde hazırladığımız sıcak yemekleri ulaştırıyoruz. Evde yemek yapacak durumda olan ve gıda ihtiyacı olanların da gıda ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Amacımız bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olarak onlara destek olmak. Bu hastalığa yakalanmamak en büyük temennimiz. Bu anlamdaki en güçlü silahımız maske, mesafe ve hijyen. Bunlara riayet edersek inşallah bu hastalığı da millet olarak hep birlikte atlatacağız."

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