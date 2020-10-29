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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fıtık için gitti, kalbi delik çıktı

Fıtık için gitti, kalbi delik çıktı

doktor ve hastadan detaylar

Hastane Hipertansiyon Kalp Yetersizliği Ameliyat Kasık Fıtığı 

-doktorun açıklamaları
-hastanın açıklamaları

( BURSA )- Kalp deliği 30 dakikalık ameliyatsız müdahale ile kapatıldı BURSA

- Bursa’da 30 yaşındaki Celil Koç kasık fıtığı için gittiği hastanede kalbinin delik olduğunu öğrendi. 30 dakikalık ameliyatsız müdahale ile sağlığına kavuşan Koç, ilerde doğabilecek kalp yetersizliği, akciğer damarlarında basınç yüksekliği, hipertansiyon sorunun önüne geçti. Bursa’da kasık fıtığı ameliyatı için gittiği hastanede kalbinin delik olduğunu öğrenen 30 yaşındaki Celil Koç, Transkateter Atriyal Septal Defekt (ASD) kapatılması yöntemi, yani ameliyatsız kalp deliğinin kapatılmasıyla sağlığına kavuştu. Yaklaşık 30 dakika süren müdahale sonucu eski sağlığına kavuşan Koç'u ziyaret eden Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Kliniği hekimi Prof. Dr. Enbiya Aksakal, “Başka bir hastanede kasık fıtığı ameliyatı için gerekli olan testlerden geçen Celil Koç, kalbinin 2 santimetre delik olduğunu öğrenmiş. Geçmişte ciddi bir şikayeti olmayan hastamız, askerliğinden tutunda bütün günlük aktivitelerini rahatlıkla yapabilen bir profili var. Kalbinin sağ bölümünde büyüme ve 2 santimetrelik delik tespit edildi. Ancak bu deliğin kalbini etkilemesi, kalp fonksiyonlarının ilerleyen süreçte bozulması ihtimalinin yüksek olması sebebiyle gerekli müdahaleyi yaptık. Hastanın kasığından girerek herhangi bir kesi olmaksızın deliği tamamen kapattık. İşlem sırasında ve sonrasında hiçbir sorun çıkmadı. Transkateter Atriyal Septal Defekt (ASD) müdahalesi sonrası bu haliyle ilerleyen yaşlarında hiçbir sorun olmadan hayatını idame ettirebilecek. Bütün bireylerin yaptığı bütün aktiviteleri yerine getirebilecek” dedi.
Uzun yıllar ameliyattan korktuğu için kasık fıtığı ameliyatı olmaktan kaçındığını belirten Celil Koç, karar verdiğimde ise EKG çekiminde ve kalp muayenesi sonrası kalbimin delik olduğu ortaya çıktığını söyledi.

Koç, “Gerekli ölçümlerin ardından kapalı tip ameliyat olabileceğim söylendi. Kısa süren operasyon sonunda kendimi gayet iyi hissediyorum. Kasık fıtığı ameliyatımı ise 6 ay sonraya erteledik” diye konuştu.
Celil Koç, işlemi yapan Medicana Bursa Hastanesi hekimleri Prof. Dr. Enbiya Aksakal ve Doç. Dr. Selim Topcu’ya teşekkür etti.
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