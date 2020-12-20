Evden çıkamadılar, site bahçesinde kan bağışında bulundular

-Kan bağışında bulunan vatandaşlardan detay

-Kızılay personellerinin çalışma detayı

-Site alanından detay

-Sitenin yönetim kurul başkan yardımcısı Mehmet Reşit Özbek ve Kızılay’da görevli Doktor Buket Arvas Singan’ın konuşması

-Genel detay



( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da 56 saatlik kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, telefonla aradığı kızılay'ın site bahçesinde kurduğu platforma kan bağışında bulundu. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde yaşayan ve kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, kan bağışında bulunmak için kızılay yetkililerini telefon ile aradı. Görüşmenin ardından harekete geçen Kızılay ekipleri, görüştükleri vatandaşların yaşadığı siteye giderek, bahçede pandemi kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan platforma kan aldı. Evlerinde sıkılan ve ayaklarına gelen Kızılay ekiplerini gören vatandaşlar, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Sitenin yönetim kurul başkan yardımcısı Mehmet Reşit Özbek, “Bu gün burada kan bağışı yapılmakta. Kan bağışına yoğun bir istek var. Site sakinlerimiz ve dostlarımız geldi. Kızılay kan merkezine de bizleri örnek site olarak gösterdikleri içinde teşekkür ediyoruz. Her zaman bu görev için varız” dedi.

Pandemi döneminde de kan bağışının devam ettiğini söyleyen Kızlay’da görevli doktor Buket Arvas Singan, “Şanlıurfa Kızılay Merkezi olarak kan bağışının Covid-19 salgınına rağmen devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle çalışmalarımızı Covid -19 salgını ve sokağa çıkma yasağına uygun düzenlemek zorunda kaldık. Biliyorsunuz her şeye rağmen ameliyatlarımız, kazalarımız için kan ihtiyacımız devam ediyor. Bizim bu çalışmamızda Şanlıurfa halkı ciddi destekler veriyor. Bir sitede yönetim bize kan bağışı için alan tahsil etti. Site sakinleriyle, çevre esnafı ile online randevu alarak burada kan bağışında bulunan vatandaşlarla buluşmamızı sağladılar. Bu yaklaşım bizim için, hastalar için çok değerliydi. Ben site adına Mehmet Reşit Özbek’e, burada bizimle ilgilenen bütün çalışanlara ve buraya kadar gelen, sokağa çıkma yasağında kurallara uyarak bize ulaşan, kan verip bu hastalığa umut olan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





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