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Evde aşılama uygulaması devam ediyor
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Evde aşılama uygulaması devam ediyor

Evde aşılama uygulaması devam ediyor

aşı ekiplerinin evlere girişi

Sağlık Hizmeti Hastane Aşı Sağlık Çalışanları Aşılama 

-aşı öncesi kontroller
-aşı yapılma ve röportaj

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Yeni tip korona virüsüne karşı toplumsal bağışıklığı artırmak amacıyla mobil aşılama ekiplerince 80 yaş ve üzeri evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde aşılıyor. Kırklareli’nde korona virüsüyle mücadele kapsamında toplumsal bağışıklılığı artırmak amacıyla hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra mobil aşılama ekiplerince 80 yaş ve üzeri evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde aşılıyor. Evde aşısını olan 85 yaşındaki Sadet Pertmen, aşıyla kendini daha güvenli hissettiğini belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 87 yaşındaki Ahmet ve 84 yaşındaki Feriye Kesebir çifti de, evlerinde aşısını oldu. Eve gelen sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti vurgulayan Feriye, “Yapılan hizmetten çok memnunum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Evde yatağa bağlı yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Tutulmaz 3. doz aşısını oldu. Mobil aşı ekipler tarafından tansiyonunu ölçtükten ve kontrollerini yaptıkları yaptıktan sonra evde yatağa bağlı yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Tutulmaz 3. doz aşısını yaptı. Eşi Fahriye Tutulmaz kocasının 3. doz aşısını olduğunu belirterek, “Eşim 3. doz aşısını oldu. Artık daha güvende. Sağlık çalışanlarıma teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
(HÇ-
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