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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Mevsimlik tarım işçilerinin Kovid-19 aşıları yapılıyor

ESKİŞEHİR - Mevsimlik tarım işçilerinin Kovid-19 aşıları yapılıyor

- Tarım işçilerinin yaşam alanlarının havadan görüntüsü - Aşılamadan görüntüler - Dr. Anıl Kıvanç Gökçe'nin açıklaması - İşçilerle röportaj Eskişehir 'de mevsimlik tarım işçilerinin Kovid - 19 aşıları yapılıyorESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşıları uygulanıyor.Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Sevinç Mahallesi'nde İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen program doğrultusunda görevliler tarafından aşı yapılıyor.Ekipte yer alan Dr. Anıl Kıvanç Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'dan Eskişehir 'e gelen tarım işçilerini aşıladıklarını söyledi.

Güvenç, 55 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara aşı yaptıklarını belirterek, "Kovid - 19 ile mücadelede en önemli silahımız aşıdır. Aşılama çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Aşı uygulanan tarım işçisi Ali Erten, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin çadırlarına kadar gelip aşı yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Fevzi Demir de uygulamadan dolayı yetkililere ve görevlilere teşekkür etti.Çadırda aşısı yapılan Ali Yeşil ise "Çok teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun. Bizim aşılanmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Koronavirüs Tarım Tarım İşçisi 

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