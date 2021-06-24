Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ERZURUM - Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk tedaviye alındı

ERZURUM - Kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk tedaviye alındı

- Yanık tedavi merkezi - Şehir hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi gören Ayşegül Bayram'ın görüntüsü - Ayşegül Bayram'ın olayı anlatmasıKaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yanan çocuk Erzurum 'da tedaviye alındıERZURUM (AA) - Ağrı'da, kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu vücudunda 2. derece yanıklar oluşan 9 yaşındaki Ayşegül Bayram, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.Eleşkirt ilçesinin Yağmurlu köyünde yaşayan Bayram, ocaktaki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesiyle yandı.Ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşegül Bayram, buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.Sağ kolu ve iki ayağının çeşitli yerlerinde 2. derecede yanıklar oluşan Bayram'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Su Hastane Kaynar 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement