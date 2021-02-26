Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü ve 4 köy öğretmeni Covid-19 aşısı oldu

-Hemşirelerden detaylar

-İl Milli Eğitim Müdürünün aşı olması

-Öğretmenlerin aşı olması

-Genel detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Erzurum’un köy okullarında görev yapan 4 öğretmen Mareşal Çakmak Devlet hastanesinde korona virüs aşısının ilk dozunu oldu. Dört köy öğretmeni ile beraber Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde korona virüs aşısı olan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2 haftadır köylerimizde yüz yüze eğitime başlamış durumdayız. Toplamda köy okullarında okuyan 32 bin öğrencimiz var. Bunların hepsi yüz yüze eğitime başlamış oldu. Bu öğrencilerimize eğitim ver 3 bin 150 öğretmenimizde sağlık bakanlığımız tarafından aşı programına alındı” ifadelerini kullandı. “Erzurum’da 3 bin 150 köy öğretmeni aşı olacak” Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen programda 3 bin 150 öğretmenin aşı olacağını belirten Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Evet bildiğiniz gibi yaklaşık 2 haftadır köylerimizde yüz yüze eğitime başlamış durumdayız. Toplamda köy okullarında okuyan 32 bin öğrencimiz var. Bunların hepsi yüz yüze eğitime başlamış oldu. Bu öğrencilerimize eğitim ver 3 bin 150 öğretmenimizde sağlık bakanlığımız tarafından aşı programına alındı. Köy okullarında çalışan öğretmenlerimiz en hızlı şekilde aşılarını yaptıracaklar. 1 Mart’tan sonrada ilimizde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar bunların yanında sekizinci ve on ikinci sınıflarda eğitim gören öğrencilerimizde yüz yüze eğitime başlamış olacaklar. Bu öğrencilerimizin öğretmenleri de hızlı bir şekilde aşılanmış olacak. Erzurum’da toplam 11 bin 500 öğretmenimiz var. Bende bugün köylerde görevli olan öğretmenlerimizle beraber aşı olacağım. Tüm okullarımızda salgınla ilgili gerekli önlemleri aldık. Sanayi bakanlığı TSE ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklaşa çalışmasıyla okullarımızda ki hijyen şartlarımızın iyileştirilmesine yönelik bir kılavuz yayınlandı. Kılavuzdaki kriterleri hemen hemen tüm okullarımızda sağlamış bulunuyoruz. Erzurum’da bin 139 tane okulumuzun bin 55 tanesi bu kılavuz doğrultusunda hijyen şartlarına uygun hale geldi. Öğrencilerin giriş çıkışlarda maske kontrolü, içeride dezenfektan uygulamaları ve ateş ölçer gibi malzemelerin olup olmadığı da kontrol ediliyor. Öğretmenlerimizin aşılanmasıyla beraberde okullarımız daha güvenli hale gelecek” dedi.





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